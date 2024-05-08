Захарова: заявления ЕС о праве Киева атаковать Крымский мост – подстрекательство

ИЗВЕСТИЯ / Александр Полегенько Заявление официального представителя внешнеполитической службы ЕС Петера Стано о якобы наличии у Киева права атаковать Крымский мост является подстрекательством к терроризму, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге.
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