Медведь напал на женщину, которая убирала его клетку в Прикамье

Медведь, живущий на территории Александровского машиностроительного завода в Прикамье, напал на женщину во время уборки клетки.
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