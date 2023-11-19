Число работников, желающих жить в РФ там же, где и сейчас, стало больше

Как показывают данные монографии «Человеческий капитал российских профессионалов: состояние, динамика, факторы», число работающих, которые предпочли бы оставаться в своих текущих городах, выросло на 19% за последние пять лет и достигло 83%.
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