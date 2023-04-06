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Спикер МИД России Захарова посоветовала отметившей 74 года НАТО «уйти на пенсию»

Спикер МИД России Захарова посоветовала отметившей 74 года НАТО «уйти на пенсию»

Официальный представитель российского министерства иностранных дел Мария Захарова рекомендовала Североатлантическому альянсу, который на текущей неделе отметил 74 года со дня своего образования, «уйти на пенсию».

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