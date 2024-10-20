Почему бедные любят религию

Религия и бедность — это два из самых долговечных социальных и культурных явлений в мире. Религия бедного человекаРелигиозность наиболее высока в беднейших странах мира (источник) — таковы результаты опросов Gallup в 114 странах в 2009 году.
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