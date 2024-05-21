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Минутой молчания почтили память Раиси участники заседания СМИД ШОС

Минутой молчания почтили память Раиси участники заседания СМИД ШОС

Участники заседания совета министров иностранных дел (СМИД) стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Астане 21 мая почтили минутой молчания память погибших президента Ирана Ибрахима Раиси и главы МИД Исламской Республики Хосейна Амира Абдоллахианя.

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