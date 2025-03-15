Перемирие на Украине станет настоящим испытанием для США, а не России – обозреватель Bloomberg

Осознание, что поддержка Запада по обороне Украины начинает рушиться спустя три года для Москвы было глупостью не выжать из Вашингтона и Киева все, что можно, даже в обмен на кратковременное прекращение огня.
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