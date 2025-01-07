Раскрыта огромная стоимость разработки Call of Duty Black Ops 3, Modern Warfare (2019) и Black Ops Cold WarСтоимость разработки игр растет, и разработка крупнейших блокбастеров в отрасли легко обходится примерно в 400 миллионов долларов.
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