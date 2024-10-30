«Гори в аду, тварь!»: треш-блогер в костюме кошки плюнула в лицо Mia Boyka

Треш-блогер Фрося (настоящее имя — Дарья Умнова) переоделась в квадробера и пришла на YouTube-шоу блогера Егорика (настоящее имя — Егор Богданович) «50 хейтеров» с участием российской певицы Mia Boyka (настоящее имя — Мария Бойко).
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