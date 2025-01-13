В ВСУ заявили о полном провале мобилизации

Мобилизация на Украине полностью провалена. Об этом заявил командир батальона беспилотных систем 30-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) с позывным Прокурор, передает «Инсайдер UA».
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