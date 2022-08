FEDUK - Стильный Ай (prod. qoss)

Премьера! produced by qoss mixed by Sensee art by Savemymind слушать/скачать: lnk.to/FEDUK_StilniyAi * Текст песни: На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай Я в этой системе, ведь я против этой системы, Ведро с краской вылил на стену, Я трамбую в бумагу растение, Я фанат юкея, подсел на это дерьмо в Будапеште, Слушаю Wiley, еду на треньку, Узкие джинсы, белые кеды, С ножом в кармане еду на стрелку, В спальном районе стенка на стенку, Да, возможно получу пи*ды, Но зато на всю жизнь я запомню это, Я знаю, что ты тоже помнишь это, Гетто спэйс, Салют спэйс гетто, Всем моим улицам и проспектам На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай На*уй эту моду, если ты и так стильный, ай ПОДПИСАТЬСЯ НА КАНАЛ: http://bit.