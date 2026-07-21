Мать Пьера Нарцисса отбирает у продюсера Дворцова миллионное наследство сына

Скандал вокруг имущества скончавшегося Пьера Нарцисса перерос в открытое судебное противостояние. 70-летняя мать артиста Мими намерена оспорить завещание сына на 130 миллионов рублей и выдвинула обвинения продюсеру Сергею Дворцову, обвинив его в гибели музыканта.