Мать Пьера Нарцисса отбирает у продюсера Дворцова миллионное наследство сына

Скандал вокруг имущества скончавшегося Пьера Нарцисса перерос в открытое судебное противостояние. 70-летняя мать артиста Мими намерена оспорить завещание сына на 130 миллионов рублей и выдвинула обвинения продюсеру Сергею Дворцову, обвинив его в гибели музыканта.
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