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Журналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно

Журналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно

Министр Кравцов и губернатор Развозжаев получили субсидии на жилье, на первый взгляд, не нуждаясь в ней.

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РОМАН Молчанов
Во как живут издаболы (((
Татьяна Браун
Некоторые журналисты и вечную мерзлоту в Сахаре найдут. Расследование шло от инагента-это уже настораживает. Ну и нет конкретных ссылок на конкретные источники информации- это тоже настораживает.
Александр Турчин
Факты наша ты осторожная!!!???
Татьяна Браун
Естественно. Если напишут, что г-н Турчин уворовал миллион и теперь гуляет в Куршавеле, наверное, возмутитесь и потребуете доказательств. Нет? А за сегодня второй раз вижу эту "новость". И нигде конкретики, кроме бла-бла-бла.
Георгий Михалев
Интересно, где они нашли малоимущих чиновников, которым надо давать по 15миллонов на покупку жилья?
Сергей К
Ну фамилии есть. Значит, легко проверяемо. Опровержения нет. А иноагенты или не иноагенты - не важно. Понятно, чиновникам не нравится обнародование. Хотя, если почти все там, то и пофиг им. Снимать их некому... Отдельное сословие...
Сергей Кожемяко
У нас таких чиновников как у помойного кота блох...
Петр Шипилов
А если ещё копнуть региональных? Так по всей стране. У нас в области один мелкий служивый из ДПС имел 20 квартир.
Brizgalov Anton
Они у воровали не у государства, а у меня лично и у остальных граждан РФ, которые платят налоги на содержание этих "слуг народа".
Лариса Фомичева
Ключевое слово в этом высере -"предположительно"...."highly likely". Чем больше калу вывалено,тем скорее народ поверит.
владимир шеин
Ничего не вижу ничего не слышу!!!!! Никому ничего не скажу !!!!
Олег Малов
Поинтересовался биографией главы Минросвещения Кравцова (Брауна) С.С. - довольно мутный тип, однако.
Алексей Смирнов
Нет. эт и чиновники не надували государство, они надули всех нас. а государством они управляют, как им заблагорассудится.

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