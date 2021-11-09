Журналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно

ПРОСТО о ПОЛИТИКЕПолитикаЖурналисты нашли небедных чиновников, получивших субсидии на жилье. Песков уверен – это невозможно Министр Кравцов и губернатор Развозжаев получили субсидии на жилье, на первый взгляд, не нуждаясь в ней.Вернуться к статьеНаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьРОМАН МолчановВо как живут издаболы (((Татьяна БраунНекоторые журналисты и вечную мерзлоту в Сахаре найдут. Расследование шло от инагента-это уже настораживает. Ну и нет конкретных ссылок на конкретные источники информации- это тоже настораживает.Александр ТурчинФакты наша ты осторожная!!!???Татьяна БраунЕстественно. Если напишут, что г-н Турчин уворовал миллион и теперь гуляет в Куршавеле, наверное, возмутитесь и потребуете доказательств. Нет? А за сегодня второй раз вижу эту "новость". И нигде конкретики, кроме бла-бла-бла.ГМГеоргий МихалевИнтересно, где они нашли малоимущих чиновников, которым надо давать по 15миллонов на покупку жилья?СКСергей КНу фамилии есть. Значит, легко проверяемо. Опровержения нет. А иноагенты или не иноагенты - не важно. Понятно, чиновникам не нравится обнародование. Хотя, если почти все там, то и пофиг им. Снимать их некому... Отдельное сословие...Сергей КожемякоУ нас таких чиновников как у помойного кота блох...Петр ШипиловА если ещё копнуть региональных? Так по всей стране. У нас в области один мелкий служивый из ДПС имел 20 квартир.Brizgalov AntonОни у воровали не у государства, а у меня лично и у остальных граждан РФ, которые платят налоги на содержание этих "слуг народа".Лариса ФомичеваКлючевое слово в этом высере -"предположительно"...."highly likely". Чем больше калу вывалено,тем скорее народ поверит.владимир шеинНичего не вижу ничего не слышу!!!!! Никому ничего не скажу !!!!Олег МаловПоинтересовался биографией главы Минросвещения Кравцова (Брауна) С.С. - довольно мутный тип, однако.Алексей СмирновНет. эт и чиновники не надували государство, они надули всех нас. а государством они управляют, как им заблагорассудится.Комментировать
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