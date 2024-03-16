В Москве прошел первый розыгрыш программы "Миллион призов"

В Москве завершился первый из трех розыгрышей программы "Миллион призов". Среди проголосовавших на выборах президента России онлайн или с использованием терминалов разыграли первые призы, победителями стали более 1,6 млн человек.
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