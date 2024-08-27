Разворачивается масштабное наступление: новости СВО от 27 августа 2024. Карта боёв на Украине сегодня, обстановка в Курской области, военная сводка, 915 день спецоперации России на Украине

На фронте на 27 августа 2024 года ситуация остается напряженной, но в целом стабильной. Фронтовые линии становятся более статичными, что ограничивает маневренные возможности обеих сторон и приводит к укреплению позиций.
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