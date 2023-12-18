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В Генпрокуратуру и Следственный комитет отвезли очередную партию материалов на мэра Орла Парахина

В Генпрокуратуру и Следственный комитет отвезли очередную партию материалов на мэра Орла Парахина

Генпрокуратуру и Следственный комитет орловцы просят привлечь мэра Парахина к ответственности. Бывший руководитель избирательной комиссии Советского района Орла Максим Сушков посетил центральный аппарат СК РФ и приёмную генерального прокурора.

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