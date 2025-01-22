Доллар резко слабеет, ставки по кредиткам подскочили почти до 40%. Обзор Банки.ру

Почему доллар слабеет, а рубль укрепляется, разбираются «Ведомости». Доллар слабел во вторник по отношению к рублю и другим мировым валютам — это происходило в день, когда новый президент США Дональд Трамп подписал почти 200 указов и распоряжений после своей инаугурации.