ВСУ нас оттуда выдавили: Баранец о волчанской схватке накануне швейцарской "контрольной" Зеленского

© РИА Новости . Станислав КрасильниковСегодня 6,7K прочитали Киеву нужно было сделать все возможное и невозможное, чтобы на саммите в Швейцарии Владимир Зеленский мог сказать, что не просто так клянчил у Запада оружие, ведь если ему не удастся сдать эту "контрольную", последствия будут вполне очевидными Об этом в интервью изданию Украина.