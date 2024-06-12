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ВСУ нас оттуда выдавили: Баранец о волчанской схватке накануне швейцарской "контрольной" Зеленского

ВСУ нас оттуда выдавили: Баранец о волчанской схватке накануне швейцарской "контрольной" Зеленского

© РИА Новости . Станислав КрасильниковСегодня 6,7K прочитали Киеву нужно было сделать все возможное и невозможное, чтобы на саммите в Швейцарии Владимир Зеленский мог сказать, что не просто так клянчил у Запада оружие, ведь если ему не удастся сдать эту "контрольную", последствия будут вполне очевидными Об этом в интервью изданию Украина.

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