Как комбат, сидя на дереве, угостил противника пулеметным огнем или что значит метод стрельбы с закрытых огневых позиций
После суровой карельской зимы 1942 года 7-я армия генерал-лейтенанта Ф.Д. Гореленко готовилась к наступлению.
Комментарии
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"Результат оказался блестящим, но радоваться мы не будем"(с). А почему, собственно? Почему не порадоваться успеху Красной Армии? Или, по Коле из Уренгоя, там тоже были люди? Нет, автор, там были враги! И они там и сейчас остались. И их уничтожение - это есть повод для радости.
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