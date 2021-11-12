Как комбат, сидя на дереве, угостил противника пулеметным огнем или что значит метод стрельбы с закрытых огневых позиций

Nikolai Baranixin

"Результат оказался блестящим, но радоваться мы не будем"(с). А почему, собственно? Почему не порадоваться успеху Красной Армии? Или, по Коле из Уренгоя, там тоже были люди? Нет, автор, там были враги! И они там и сейчас остались. И их уничтожение - это есть повод для радости.