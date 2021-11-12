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Как комбат, сидя на дереве, угостил противника пулеметным огнем или что значит метод стрельбы с закрытых огневых позиций

Как комбат, сидя на дереве, угостил противника пулеметным огнем или что значит метод стрельбы с закрытых огневых позиций

После суровой карельской зимы 1942 года 7-я армия генерал-лейтенанта Ф.Д. Гореленко готовилась к наступлению.

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Комментарии
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Nikolai Baranixin
"Результат оказался блестящим, но радоваться  мы не будем"(с). А почему, собственно? Почему не порадоваться успеху Красной Армии? Или, по Коле из Уренгоя, там тоже были люди? Нет, автор, там были враги! И они там и сейчас  остались.  И их уничтожение - это есть повод для радости.
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