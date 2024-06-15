ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему пинка под зад?

Почему бы нам не дать ему хорошего пинка под зад? Ну ведь выпрашивает же, аж из штанов выпрыгивает, да и на деле старается пакостить, а Верховный с ним всё миндальничает!   Да нет, не миндальничает с Пашиняном Путин.

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Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Возможно, и не настанет, если, даже при ЭТИХ ОТКРЫТЫХ ПРЕДАТЕЛЬСТВАХ Зеленяна, Россия НАХОДИТ ВОЗМОЖНЫМ ВОССТАНОВИТЬ аварийные (после селя) армянские  железные дороги СВОИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ  и ЗА СВОЙ СЧЁТ, т.е. за счет дырявого кошелька НИЩЕГО народа России!!!😱😱😱
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3 час.
Надежда
Я тоже за то, чтобы наша Родина очистилась от всякой грязи, но мы не знаем всех нюансов, политика не наш профиль.)
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3 час.
Дмитрий Иванов
Жираф блльшой ему ведней
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1 час.

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