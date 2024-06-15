Почему бы нам не дать ему хорошего пинка под зад? Ну ведь выпрашивает же, аж из штанов выпрыгивает, да и на деле старается пакостить, а Верховный с ним всё миндальничает! Да нет, не миндальничает с Пашиняном Путин.
Почему бы нам не дать ему пинка под зад?
Комментарии
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ПС
Патриот Сусанин
Возможно, и не настанет, если, даже при ЭТИХ ОТКРЫТЫХ ПРЕДАТЕЛЬСТВАХ Зеленяна, Россия НАХОДИТ ВОЗМОЖНЫМ ВОССТАНОВИТЬ аварийные (после селя) армянские железные дороги СВОИМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ и ЗА СВОЙ СЧЁТ, т.е. за счет дырявого кошелька НИЩЕГО народа России!!!😱😱😱
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3 час.
Надежда
Я тоже за то, чтобы наша Родина очистилась от всякой грязи, но мы не знаем всех нюансов, политика не наш профиль.)
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3 час.
Дмитрий Иванов
Жираф блльшой ему ведней
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1 час.
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