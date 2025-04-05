Российские гимнасты отказались от участия в турнирах FIG в нейтральном статусе

Российские представители спортивной и художественной гимнастики приняли решение отказаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерация гимнастики (FIG), на которые часть из них была допущена в нейтральном статусе.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии