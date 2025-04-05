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Российские гимнасты отказались от участия в турнирах FIG в нейтральном статусе

Российские гимнасты отказались от участия в турнирах FIG в нейтральном статусе

Российские представители спортивной и художественной гимнастики приняли решение отказаться от участия в ближайших турнирах под эгидой Международной федерация гимнастики (FIG), на которые часть из них была допущена в нейтральном статусе.

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