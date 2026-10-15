В эту субботу 17 октября изменятся маршруты наземного транспорта в 14 районах столицы. Транспорт будет ходить чаще и подъезжать ближе к станциям рельсового каркаса, социальным объектам и жилым домам.
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