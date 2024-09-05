"Имитация политического обновления": Безпалько о перестановках на Украине

Сможет ли Зеленский укрепить свою власть, меняя министров, или же киевский режим окажется в ещё более глубоком кризисе? Насколько связаны перестановки в правительстве с военными неудачами ВСУ? И как скажется на внешнеполитической активности Киева вероятная смена главы МИДа? Эти вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События.
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