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Директор «Автомобилиста» о травмах: «С Широковым обошлось без операции. В течение ноября ждем всех, кроме Макеева»

Директор «Автомобилиста» рассказал о сроках восстановления травмированных игроков. В списке травмированных у клуба из Екатеринбурга находятся защитник Джесси Блэкер, нападающие Сергей Широков, Кертис Волк, Степан Хрипунов и Алексей Макеев.

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