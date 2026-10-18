Меган Маркл постепенно осваивается в Великобритании после возвращения туда вместе с принцем Гарри и детьми в августе, однако сохраняет тесную связь с друзьями и семьёй, оставшимися в Калифорнии.
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