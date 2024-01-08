Калинская обыграла бывшую вторую ракетку мира Крейчикову

Анна Калинская пробилась во второй круг турнира в Аделаиде. В Аделаиде завершился матч 1/8 финала хардового турнира категории WTA-500 в женском одиночном разряде, в котором Анна Калинская встречалась с бывшей второй ракеткой мира Барборой Крейчиковой.