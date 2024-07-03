Унизительный вывод советских войск в 1994 году из Германии в чистое поле

Это был последний августовский день 1994 года, когда в берлинском Трептов-парке в присутствии тысяч зрителей, а также канцлера Германии Гельмута Коля и президента России Бориса Ельцина торжественным маршем прошли последние воинские подразделения покидающие Германию.