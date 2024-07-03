Это был последний августовский день 1994 года, когда в берлинском Трептов-парке в присутствии тысяч зрителей, а также канцлера Германии Гельмута Коля и президента России Бориса Ельцина торжественным маршем прошли последние воинские подразделения покидающие Германию.
Унизительный вывод советских войск в 1994 году из Германии в чистое поле
Комментарии
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лл
лина любимцева
ПРЕДАТЕЛИ!! ПОЗОРИЩЕ!!
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48 мин.
Владимир Ильин
Как мы отнесёмся к потере военных баз при Владимире Путине? Это базы в Грузии, Казахстане, Азербайджане, Вьетнаме и Кубе. «Наши политики совершают много ошибок. Жаль, что они е сапёры».
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31 мин.
Сергей Мышак
Я, помню время, когда от ельцина в Москве, все были в экстазе..... Где вы??? Алло???
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18 мин.
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