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Уже началось: выплату до 16,7 тыс. рублей сейчас дают ряду россиян

Уже началось: выплату до 16,7 тыс. рублей сейчас дают ряду россиян

На госуслугах рассказали, кто из россиян может получить выплату в 16 663 рубля уже сейчас. Отмечается, что такая сумма будет приходить каждый месяц, но для этого нужно соблюсти определённые условия.

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