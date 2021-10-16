Уже началось: выплату до 16,7 тыс. рублей сейчас дают ряду россиян

На госуслугах рассказали, кто из россиян может получить выплату в 16 663 рубля уже сейчас. Отмечается, что такая сумма будет приходить каждый месяц, но для этого нужно соблюсти определённые условия.
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