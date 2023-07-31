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«МЮ» и adidas продлили контракт до 2035-го. По нему клуб получит минимум 900 млн фунтов

Немецкая компания останется экипировщиком «Манчестер Юнайтед» Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.

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