"Эта страна будет нашей": Откровения неомосквички в хиджабе и другие похождения мигрантов

Фото: globallookpress.com/Petrov Sergey Мигрантка лузгала семечки на улице, бросая шелуху прямо под ноги, а в ответ на замечание выдала целую проповедь о том, кому принадлежит этот мир, кто его сотворил и какое место в нем занимают русские.
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