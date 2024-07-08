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"Эта страна будет нашей": Откровения неомосквички в хиджабе и другие похождения мигрантов

"Эта страна будет нашей": Откровения неомосквички в хиджабе и другие похождения мигрантов

Фото: globallookpress.com/Petrov Sergey Мигрантка лузгала семечки на улице, бросая шелуху прямо под ноги, а в ответ на замечание выдала целую проповедь о том, кому принадлежит этот мир, кто его сотворил и какое место в нем занимают русские.

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