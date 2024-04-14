Каким днем в истории было 15 апреля: хроника событий России и иных стран Ирина ЛысенкоВ истории России и других стран нашей планеты 15 апреля считается днем, обремененным важными и увлекательными событиями.
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