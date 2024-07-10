«Домклик» отметил скачок спроса на новостройки перед отменой госпрограммы

По итогам первого полугодия доля первичного рынка почти достигла половины в общей выдаче Сбербанка По итогам второго квартала 2024 года доля ипотечных сделок с новостройками выросла до 49%, следует из предоставленного пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».