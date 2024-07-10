Фокус внимания
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Фокус внимания

14 подписчиков

«Домклик» отметил скачок спроса на новостройки перед отменой госпрограммы

По итогам первого полугодия доля первичного рынка почти достигла половины в общей выдаче Сбербанка По итогам второго квартала 2024 года доля ипотечных сделок с новостройками выросла до 49%, следует из предоставленного пресс-службой Сбербанка исследования аналитиков «Домклик».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх