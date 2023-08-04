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16 способов питаться правильно и бюджетно

16 способов питаться правильно и бюджетно

Когда мы смотрим на людей, которые питаются правильно, мы часто задаемся вопросом: откуда у них деньги на здоровую еду? Считается, что для того, чтобы выстроить питание с учетом всех рекомендаций, нужно выложить в супермаркете значительную сумму.

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