16 способов питаться правильно и бюджетно

Когда мы смотрим на людей, которые питаются правильно, мы часто задаемся вопросом: откуда у них деньги на здоровую еду? Считается, что для того, чтобы выстроить питание с учетом всех рекомендаций, нужно выложить в супермаркете значительную сумму.