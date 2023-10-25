Крымские казаки встретились с митрополитом Кириллом

В Бахчисарайском районе состоялась встреча казаков Черноморского казачьего войска с митрополитом Ставропольским и Невинномысским Кириллом, председателем Синодального комитета по взаимодействию с казачеством, председателем Синодального отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными органами.
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