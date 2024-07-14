Какие напитки нельзя пить в жару: ответ врачей

Рассказываем, какие напитки лучше не пить в жару, по мнению врачей.Врач-диетолог Виктория Безнебеева в беседе с корреспондентом "Вечерней Москвы" раскрыла потенциальные риски употребления некоторых распространенных прохладительных напитков в жаркую погоду.