ВВС Украины отказались от истребителей SAAB JAS 39 Gripen. Но почему?

SAAB JAS 39 GripenВчера 1,6K прочитали Швеция является одной из стран НАТО, кто активно вооружает Украину, и до недавнего времени казалось, что ничего не мешает шведам передать ВВС Украины истребители SAAB JAS 39 Gripen.
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