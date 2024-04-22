В Европе ополчились на США из-за России — The Washington Post

США подставляет Европу,как подставила Украину переворотом.Все пепевороты оканчивпются одинаково Гражданской войной.В жизни никогда не верил,что после Майдана Украина "зацвела"! Историю посмотрите в странах где был переворот.Там тоже Европа обещали "сладкую жизнь"!

Считай в Европе идет война,а европейцы как бараны смотрят!Они точно рабы в смокингах! Зарплата значение не иметт,в гробу она вам не поможет!

Eduard

Ни США,ни Европа не имеют никому указывать,кроме как своим членам! Украина н епископ их часть,и прикрыватт своии делищки словом Украина США не имеет права.Много мигранты ублюдки на себя берут, Мир не колония,не рабы! Они не Суд и прав Суда им никто не давал и не даст,так как судить их самих надо!