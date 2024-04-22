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Русская весна

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В Европе ополчились на США из-за России — The Washington Post

В Европе ополчились на США из-за России — The Washington Post

Европейские чиновники возмущены настойчивостью США в вопросе конфискации российских активов в пользу Украины, полагая, что ответ Москвы затронет в первую очередь ЕС, а не Штаты, пишет газета The Washington Post.

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Комментарии
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Eduard
США подставляет Европу,как подставила Украину переворотом.Все пепевороты оканчивпются одинаково Гражданской войной.В жизни никогда не верил,что после Майдана Украина &quot;зацвела&quot;! Историю посмотрите в странах где был переворот.Там тоже Европа обещали &quot;сладкую жизнь&quot;!
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12 час.
Eduard
Считай в Европе идет война,а европейцы как бараны смотрят!Они точно рабы в смокингах! Зарплата значение не иметт,в гробу она вам не поможет!
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12 час.
Eduard
Ни США,ни Европа не имеют никому указывать,кроме как своим членам! Украина н епископ их часть,и прикрыватт своии делищки словом Украина США не имеет права.Много мигранты ублюдки на себя берут, Мир не колония,не рабы! Они не Суд и прав Суда им никто не давал и не даст,так как судить их самих надо!
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12 час.

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