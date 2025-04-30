Галина Румянцева: Мне, как истинному патриоту своей страны, нашей великой Родины, понятно стремление молодых людей послужить ратному делу

Галина Васильевна Румянцева, председатель общественного совета при МО МВД России «Краснохолмский»: Мне, как истинному патриоту своей страны, нашей великой Родины, понятно стремление молодых людей послужить ратному делу, освоить армейские специальности, научиться в совершенстве владеть оружием, испытать себя на «прочность».