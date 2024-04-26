Пленный рассказал, как ВСУ с дронов пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев

Global look press/Keystone Press Agency/Mykhaylo Palinchak Украинский военнопленный Александр Иванащенко рассказал, как ВСУ под Авдеевкой с помощью FPV-дронов вели обстрел своих же сослуживцев, сдавшихся в плен.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии