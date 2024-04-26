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Пленный рассказал, как ВСУ с дронов пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев

Пленный рассказал, как ВСУ с дронов пытались убить сдавшихся в плен сослуживцев

Global look press/Keystone Press Agency/Mykhaylo Palinchak Украинский военнопленный Александр Иванащенко рассказал, как ВСУ под Авдеевкой с помощью FPV-дронов вели обстрел своих же сослуживцев, сдавшихся в плен.

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