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Зеленский признал, что на взорвавшемся складе под Киевом хранились БПЛА

Зеленский признал, что на взорвавшемся складе под Киевом хранились БПЛА

Zuma/TASS Компоненты беспилотников, а также снаряды, мины и другие боеприпасы находились на складе в селе Милая Киевской области, где произошел крупный пожар с последующей детонацией.

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