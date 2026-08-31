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Суд закрыл на 90 суток даркстор "Яндекс Лавки" на Исполкомской из-за шума

Суд закрыл на 90 суток даркстор "Яндекс Лавки" на Исполкомской из-за шума

Работу даркстора «Яндекс Лавки» на Исполкомской улице в Петербурге приостановили на 90 дней. Причиной стало превышение уровня шума.

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