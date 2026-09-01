Гимназия № 13 дала старт празднованию 90‑летия со дня основания

Сегодня, 1 сентября, нижегородская Гимназия № 13 дала старт юбилейного 90-го года со дня основания. На церемонии открытия родную школу поздравил министр информационной политики Нижегородской области Михаил Быстряков, выпустившийся из гимназии в 2004 году.