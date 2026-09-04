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Аргументы и Факты

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Путин назначил Вадима Барабанова новым послом РФ на Коморских островах

Путин назначил Вадима Барабанова новым послом РФ на Коморских островах

Владимир Путин, президент России, подписал указ, согласно которому Вадим Барабанов становится послом РФ в Союзе Коморских островов.

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