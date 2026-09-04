Путин назначил Вадима Барабанова новым послом РФ на Коморских островах

Владимир Путин, президент России, подписал указ, согласно которому Вадим Барабанов становится послом РФ в Союзе Коморских островов.
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Возможно это Племянник Барабановой, мамы Володина? Тогда, точно коморы станут миллиардерами.