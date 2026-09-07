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Царьград

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Эксперты раскрыли секрет экономии топлива на 40% для водителей

Эксперты раскрыли секрет экономии топлива на 40% для водителей

Экономьте до 40% топлива, изменив стиль вождения. Оптимальная скорость — 50–80 км/ч, использование круиз-контроля, снятие багажника с крыши и поддержание давления в шинах помогут сократить расход.

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