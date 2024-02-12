Приспешники Гитлера вдохновлялись оккультизмом

Истории о мистических практиках нацистов давно прописались в фантазийных кино и книгах. Однако pulp fiction строит свои выдумки на вполне реальной основе: часть гитлеровцев вправду надеялись на магию и колдовство, которое пытались подпереть наукой.
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