Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно. Как? Есть схема

IK

Irina Kislitsina

"Как считает историк Александр Дюков, сам принцип предоставления жилищных сертификатов должен быть кардинально пересмотрен. И претендовать на них должны не все подряд, а лишь те, кто имеют одно гражданство, а также длительное время платили налоги в нашей стране". - ПРАВИЛЬНО считает, и еще правы те, кто предлагает узаконить отправку на "равноправное" проживание в Таджикистан лет на 5 тех, кто выдает сертификаты на бесплатное жильё пришлым, не обеспечив коренное население.