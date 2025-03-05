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Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно. Как? Есть схема

Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно. Как? Есть схема

Царьград Коллаж Царьграда Мигрант обогнал 58 многодетных семей и получил квартиру бесплатно.

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Комментарии
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IK
Irina Kislitsina
&quot;Как считает историк Александр Дюков, сам принцип предоставления жилищных сертификатов должен быть кардинально пересмотрен. И претендовать на них должны не все подряд, а лишь те, кто имеют одно гражданство, а также длительное время платили налоги в нашей стране&quot;. - ПРАВИЛЬНО считает, и еще правы те, кто предлагает узаконить отправку на &quot;равноправное&quot; проживание в Таджикистан лет на 5 тех, кто выдает сертификаты на бесплатное жильё пришлым, не обеспечив коренное население.
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1 час.
Авас Анекак
всех черножопых повесить вместе с ченовниками
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1 час.
Сергей Иванов
Это не свинстао, это самые настоящие преступления продажных чинуш против коренного (!!!) российского народа!
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25 мин.
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