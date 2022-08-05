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Маск предложил Байдену выпустить из тюрем всех осужденных за наркотики

Американский миллиардер и глава компании SpaceX Илон Маск предложил выпустить из тюрем всех осужденных по делам о наркотиках на фоне усердной работы президента США Джо Байдена над освобождением осужденной в России баскетболистке Бриттни Грайнер.

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