В Instagram разрешили добавлять более десяти фотографий и видеороликов в одно сообщение

В Instagram теперь можно добавлять более десяти фото и видео в одно сообщение — но не всем. Приложение Instagram теперь позволяет публиковать в одном сообщении до 20 фотографий и видео, ранее разрешалось только десять.
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