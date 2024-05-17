Удары по «Бельбеку»: Комментаторы называют ситуацию вокруг военных аэродромов критической

Военный эксперт Владислав Шурыгин опубликовал резкую критику в адрес руководства аэродрома «Бельбек», который два дня подряд становился целью атак американских ракет ATACMS, но, как полагает комментатор, не был должным образом подготовлен к удару.
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