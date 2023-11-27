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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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20-летний Сергей Зоткин набрал 20 очков и 7 передач в матче с ЦСКА

Защитник «Нижнего Новгорода» Сергей Зоткин провел свой самый результативный матч в Единой лиге ВТБ. 20-летний Зоткин набрал 20 очков, 7 передач, 1 перехват и 1 подбор с эффективностью 21 балл во встрече с ЦСКА (72:74).

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